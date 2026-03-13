Agricoltura via libera al bando Ocm vino da 15 milioni

Pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura il bando "Ocm vino Investimenti 20262027", che mette a disposizione 15 milioni di euro per migliorare la sostenibilità economica e la competitività delle imprese vitivinicole siciliane. L’obiettivo è stimolare il rendimento delle aziende e favorire l’adozione di tecnologie più efficienti. "Il governo Schifani è al fianco delle imprese vitivinicole – dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino –, mettiamo in campo strumenti che serviranno ai produttori per incentivare la competitività e il rendimento e per affrontare le sfide del mercato globale. Il sostegno è diretto inoltre a migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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