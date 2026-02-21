Dazi Panetta | impatto attenuato da IA e nuove rotte commerciali

Il recente aumento dei dazi ha causato preoccupazioni tra gli operatori commerciali. Tuttavia, l’espansione delle rotte internazionali e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale hanno contribuito a rallentare gli effetti negativi sui flussi di merci. Le nuove vie di trasporto e le soluzioni digitali aiutano le imprese a mantenere i volumi di scambio stabili. Questa dinamica si riflette nei dati aggiornati delle transazioni globali, che mostrano segnali di resilienza.

Venezia, 21 feb. (askanews) – La ricomposizione geografica degli scambi mondiali e il forte aumento degli scambi legati all’intelligenza artificiale hanno attenuato l’impatto de dazi sui volumi commerciali mondiali. Lo ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel corso del suo intervento al 32esimo Congresso Assiom Forex a Venezia. Nonostante la loro introduzione, infatti, “nel 2025 il commercio internazionale è cresciuto del 4%, un ritmo superiore a quello del Pil mondiale e doppio rispetto alle attese. Vi hanno contribuito l’applicazione di dazi inferiori a quelli inizialmente annunciati e l’assenza di ritorsioni generalizzate, che hanno attenuato gli effetti sulla domanda globale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

