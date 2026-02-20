Benevento il 25 febbraio si terrà il Sannio Top Wines 2026 | le aziende premiate
Il 25 febbraio, a Benevento, si svolgerà il Sannio Top Wines 2026, evento che mette in luce le migliori cantine della regione. Questa manifestazione nasce dalla crescente domanda di vini locali di qualità e premia le aziende che si distinguono nei riconoscimenti nazionali e internazionali. Le aziende partecipanti sono state selezionate in base ai premi ottenuti e alle recensioni positive. Il settore vinicolo sannita continua a crescere, attirando appassionati e professionisti da tutta Italia, pronti a scoprire le eccellenze del territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Il Sannio non è solo una terra di vini, è una terra di campioni. Torna Sannio Top Wines, l’evento dove i riflettori si accendono sulle cantine sannite che hanno conquistato i palati (e i premi) dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali di tutto il mondo. L’appuntamento, promosso dal Sannio Consorzio Tutela Vini, in collaborazione con la Provincia di Benevento, Sannio Europa, Rete Museale della Provincia di Benevento e Coldiretti Benevento, è per le ore 18 di mercoledì 25 febbraio prossimo, presso il Museo del Sannio di Benevento ed è teso a dare risalto alle aziende del Sannio che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinte ottenendo prestigiose testimonianze frutto della passione e della qualità di una terra che continua a scalare le vette dell’enologia mondiale.🔗 Leggi su Anteprima24.it
