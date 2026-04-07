Vincolo urbanistico su un terreno il Cga dà torto al Comune | può decadere

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha deciso a favore del ricorrente in una controversia riguardante un terreno in contrada San Calogero. La causa riguardava un vincolo urbanistico imposto dal Comune di Agrigento, che ora potrebbe decadere. La decisione si basa sulla valutazione del ricorso presentato contro il provvedimento amministrativo, senza coinvolgere altre figure o enti.

Le proprietarie, assistite dall’avvocato Antonino Cannizzo, avevano impugnato il provvedimento con cui il Comune, nel dicembre 2024, aveva respinto la richiesta di nuova classificazione del lotto. L’area era stata inserita nel piano regolatore tra le “zone per la riqualificazione ambientale della viabilità”, una scelta che di fatto impediva qualsiasi utilizzo edificatorio. Secondo i giudici amministrativi, quel vincolo non può essere considerato una semplice regola di pianificazione, ma equivale a una limitazione sostanziale del diritto di proprietà, perché destina il terreno a opere di uso pubblico come barriere verdi e percorsi pedonali. Di conseguenza, il vincolo ha natura espropriativa e può decadere se non viene rinnovato entro cinque anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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