Trasporto pubblico a Cammarata il Cga dà ragione al Comune | affidamento confermato

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a Cammarata, mettendo fine a una disputa giudiziaria riguardante la gestione del servizio. La decisione riguarda l’operato del Comune e riguarda esclusivamente l’aspetto amministrativo e legale della procedura di affidamento. La vicenda si era aperta con un ricorso presentato da un soggetto esterno alla gestione comunale.

Respinto il ricorso dell’impresa esclusa, riconosciuti i requisiti della società aggiudicataria che continuerà il servizio per due anni Si chiude con una conferma dell’operato del Comune di Cammarata la vicenda giudiziaria legata all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto il ricorso presentato dalla società esclusa sancendo la piena legittimità dell’affidamento alla M.A. srl. La procedura risale al marzo dello scorso anno, quando l’amministrazione comunale aveva avviato un affidamento diretto, consultando diversi operatori del settore. Al termine della selezione, la scelta era ricaduta sulla M. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il Tar dà ragione al Comune: decaduta la concessione di suolo pubblico per due ambulanti in area UnescoAl centro del contendere di fronte alla giustizia amministrativa la reiterazione di violazioni relative all’eccedenza di occupazione rispetto alle... Suolo pubblico, il Tar dà ragione al Comune. “Decadenza legittima”, respinto il ricorso di un ambulanteI giudici confermano il potere di controllo dell’amministrazione sulle concessioni: “Atto corretto, ancor più in area Unesco” Il provvedimento di...