Bagno dell' ex Park Hotel Tar dà ragione al Comune | Stabilimento inattivo giusto far decadere la concessione

Il Tar di Bologna ha confermato la decisione del Comune di Ravenna di far decadere la concessione demaniale dell’ex Bagno dell’Park Hotel. La sentenza ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla società proprietaria, affermando la correttezza dell’atto amministrativo. Questa decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate dall’amministrazione per la gestione e il riordino delle aree demaniali sul territorio.

Ravenna, il Comune avvia la decadenza del bagno Park Hotel. Ricorso al Tar - Il Comune ha notificato ai titolari del Park Hotel di Marina di Ravenna la decadenza della concessione per l’omonimo stabilimento balneare. corriereromagna.it

Ravenna, concessione del bagno Park Hotel. Il Tar respinge l’istanza della società contro la decadenza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.