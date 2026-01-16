Bagno dell' ex Park Hotel Tar dà ragione al Comune | Stabilimento inattivo giusto far decadere la concessione
Il Tar di Bologna ha confermato la decisione del Comune di Ravenna di far decadere la concessione demaniale dell’ex Bagno dell’Park Hotel. La sentenza ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla società proprietaria, affermando la correttezza dell’atto amministrativo. Questa decisione si inserisce nel quadro delle misure adottate dall’amministrazione per la gestione e il riordino delle aree demaniali sul territorio.
Giusto far decadere la concessione demaniale. Questa è in sintesi la decisione del Tar di Bologna che ieri ha dato ragione al Comune di Ravenna, respingendo la richiesta di sospensione del provvedimento comunale da parte della società dell’ex Park Hotel. Una vicenda che riguarda il mantenimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
