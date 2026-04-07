Vincolo quinquennale su posto di sostegno e mobilità va riconosciuto anche il preruolo

Un docente ha avviato un contenzioso riguardante il vincolo quinquennale sul posto di sostegno e sulla mobilità. La questione riguarda anche il riconoscimento del preruolo, un incarico temporaneo che precede l’immissione in ruolo. La disputa coinvolge aspetti legati alle norme che regolano tali vincoli e la possibilità di ottenere riconoscimenti legali per il periodo di preruolo. La causa si concentra sulle implicazioni di tali diritti all’interno del sistema scolastico.

Il caso in commento riguarda un contenzioso avente per oggetto il diritto di un docente a vedersi riconosciuto e computato, ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno, tutto il servizio di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo. Il giudice del lavoro nel giudizio cautelare con ordinanza, ribaltando il suo pregresso orientamento, accoglie il ricorso nei termini che ora si evidenziano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Vincolo quinquennale sostegno contando anche servizio preruolo, per Anief problematica da affrontare nel nuovo ContrattoNel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF,... Docente di ruolo sul sostegno: vincolo triennale e vincolo quinquennale per la mobilità docenti 2026Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata... Temi più discussi: Vincolo quinquennale sostegno contando anche servizio preruolo, per Anief problematica da affrontare nel nuovo Contratto; Trasferimento o passaggio di cattedra da sostegno a posto comune? Come deve essere compilata la domanda di mobilità e quali sono i limiti della piattaforma; Concorso ASL Napoli 1 Educatori Socio-Sanitari 2026: 50 posti a tempo indeterminato (Candidature aperte); Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]. Vincolo quinquennale sostegno contando anche servizio preruolo, per Anief problematica da affrontare nel nuovo ContrattoNel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico ... orizzontescuola.it Docente di ruolo sul sostegno: vincolo triennale e vincolo quinquennale per la mobilità docenti 2026Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola ... orizzontescuola.it Buonasera, ho un dubbio: sono di ruolo sul sostegno (ADML). Quest’anno, non essendo più nel vincolo quinquennale, ho presentato domanda su posto comune per musica e saxofono nella scuola secondaria di I grado, essendo abilitato. In pratica, ho presen - facebook.com facebook