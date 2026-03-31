Vincolo quinquennale sostegno contando anche servizio preruolo per Anief problematica da affrontare nel nuovo Contratto

Il 24 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino, è stato affrontato il tema del rinnovo del contratto scuola per il periodo 2025-2027. Tra gli argomenti discussi, si è parlato del vincolo quinquennale per il sostegno, che include anche il servizio di preruolo, evidenziando una problematica da affrontare nel nuovo accordo contrattuale.

Nel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF, è stata affrontata la questione relativa al rinnovo del contratto scuola per il triennio 2025-27. Un focus particolare è stato posto su: la riunione all’ARAN e la presentazione delle tabelle con gli aumenti stipendiali previsti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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