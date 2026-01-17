Promozione i Portuali in casa contro l’Ostra mentre il Moie Vallesina tra le mura amiche contro il Villa San Martino Montemarcianese derby con la Biagio Nazzaro
Questa settimana si disputano diverse sfide importanti nel calcio regionale. I Portuali affrontano in casa l’Ostra, mentre il Moie Vallesina sfida tra le mura amiche il Villa San Martino. La Montemarcianese, invece, si prepara al derby contro la Biagio Nazzaro, tentando di confermare il buon momento dopo la recente vittoria contro la Castelfrettese. Partite che promettono spettacolo e equilibrio in un contesto di classifica ancora aperto.
Ancora un derby per la Montemarcianese. Dopo aver espugnato il Fioretti, Pierandrei (l’autore del gol vittoria una settimana fa contro la Castelfrettese) e compagni cercheranno la seconda vittoria consecutiva contro una Biagio Nazzaro tornata proprio domenica al successo in uno scontro diretto per la salvezza (contro la Pergolese). La Montemarcianese, quarta, a quattro punti dal podio, va a caccia dell’undicesimo risultato utile di fila dopo le quattro vittorie e sei pareggi conquistati nell’ultima parte di campionato. Chi ha ritrovato la vittoria, la prima in trasferta in campionato, sono stati i Portuali (quarto risultato utile di fila) attesi oggi dal derby casalingo contro l’Ostra, quest’ultima tornata alla vittoria contro il Moie Vallesina dopo lo stop di Fano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
