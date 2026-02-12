Contratto di Fiume | il Po scorre anche sui social

Il Po diventa protagonista anche sui social. Non si tratta solo di condividere aggiornamenti tecnici, ma di disegnare una strategia condivisa per il futuro della Media Valle del Po. Un modo per coinvolgere cittadini e istituzioni, cercando di preservare il fiume e il suo territorio.

Non solo aggiornamenti tecnici, ma una visione strategica chiara per il futuro della Media Valle del Po. È questo il segnale emerso giovedì 12 febbraio, a Palazzo Farnese a Piacenza, dove il Tavolo dei sottoscrittori del Contratto di Fiume ha approvato il Manuale di Identità e condiviso i nuovi strumenti social a disposizione, aprendo così una nuova fase nel percorso di consolidamento del progetto. L’incontro, introdotto dall’assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Piacenza Serena Groppelli, si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale e confronto operativo tra sindaci, tecnici e rappresentanti degli enti coinvolti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Contratto di Fiume

Il 24 dicembre 2025 Reggio Emilia ha annunciato la nomina di Elisa Venturini come nuovo presidente del Comitato di indirizzo dell'AiPo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Contratto di Fiume

