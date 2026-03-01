Contrada Crocca un fiume sull' asfalto da giorni | l' acqua si perde e scorre per chilometri

Da giorni, lungo Contrada Crocca, un fiume di acqua scorre sull'asfalto, creando una lunga chiazza che si estende per diversi chilometri. La presenza del rivolo è costante e visibile, attraversando la strada e seguendo il suo percorso senza interruzioni. La massa d'acqua si perde lungo il manto stradale, rendendo evidente la presenza di un flusso continuo che interessa tutta la zona.

Un rivolo che non si interrompe, che attraversa l'asfalto e accompagna la strada per centinaia di metri. In contrada Crocca, da giorni, l'acqua fuoriesce da più punti e finisce sulla carreggiata scorrendo in direzione della rotonda che collega la strada principale 3 con la Mosella e il Villaggio.

