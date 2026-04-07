Il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che prevede l’assegnazione di 365mila euro provenienti dalla fondazione Cariplo per il restauro di Villa Cornaggia Medici. La somma, arrivata alcuni mesi fa, rappresenta un nuovo finanziamento destinato ai lavori di restauro della storica villa. La somma è stata inserita nel bilancio comunale attraverso una delibera approvata durante la seduta consiliare.

Il consiglio comunale ha votato, a bilancio con una variazione i 365mila euro della fondazione Cariplo "portati a casa" pochi mesi fa e nuova iniezione al salvadanaio per il restauro di Villa Cornaggia Medici. I nuovi fondi saranno impiegati in parte per il proseguimento dei lavori, e in particolare per il restauro di facciate, infissi, arredi e giardino dell’antico edificio. Ma una quota sarà destinata a sostenere economicamente i primi cinque anni di gestione, già su carta affidati alla Pro Loco inzaghese. "Questo prescriveva anche il bando di finanziamento, particolarmente complesso - così il vicesindaco Carlo Maderna-: oltre alle opere edili e murarie la villa deve tornare ad essere teatro di iniziative culturali e di ritrovo per la cittadinanza già calendarizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restyling di Villa Cornaggia Medici, arrivano 365mila euro

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