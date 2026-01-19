L’Unicusano Avellino Basket si è confrontata con la squadra di Torino in una gara terminata con un punteggio di 80-67. Nonostante l’impegno, i biancoverdi hanno incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo e nel rispondere alle strategie avversarie, lasciando un senso di insoddisfazione per le modalità della sconfitta. Un risultato che invita a riflettere sugli aspetti da migliorare nelle prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket esce dal Pala Gianni Asti di Torino con una sconfitta per 80-67 che lascia l’amaro in bocca, non tanto per il risultato finale, quanto per le modalità con cui è maturato. Il match si è deciso essenzialmente nei primi venti minuti, durante i quali la squadra di coach Gennaro Di Carlo ha subito passivamente l’iniziativa della Reale Mutua. Le rotazioni accorciate e le condizioni fisiche precarie di Dell’Agnello hanno costretto lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza, come l’inserimento di Lewis da ala forte, ma l’impatto difensivo non è stato all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torino è chirurgica, l’Unicusano sbatte contro il muro gialloblù

