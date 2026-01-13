Atalanta conclusa l’asta benefica delle maglie | superati i 30mila euro CdK superstar

Da ecodibergamo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa lunedì 13 gennaio l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta, trasmessa durante «TuttoAtalanta» su Bergamo Tv. L’evento, condotto da Matteo De Sanctis, ha raccolto oltre 30.000 euro a favore di iniziative benefiche. Le maglie indossate dai giocatori nel Christmas Match hanno suscitato grande interesse tra i tifosi, contribuendo a sostenere progetti solidali e di solidarietà.

BENEFICENZA. Si è conclusa nella serata di lunedì 13 gennaio nel corso di «TuttoAtalanta» in onda su Bergamo Tv e condotta da Matteo De Sanctis, l’asta con le maglie indossate dai giocatori atalantini nel Christmas Match. Rialzo record per la maglia del belga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

