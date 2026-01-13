Atalanta conclusa l’asta benefica delle maglie | superati i 30mila euro CdK superstar

Si è conclusa lunedì 13 gennaio l’asta benefica delle maglie dell’Atalanta, trasmessa durante «TuttoAtalanta» su Bergamo Tv. L’evento, condotto da Matteo De Sanctis, ha raccolto oltre 30.000 euro a favore di iniziative benefiche. Le maglie indossate dai giocatori nel Christmas Match hanno suscitato grande interesse tra i tifosi, contribuendo a sostenere progetti solidali e di solidarietà.

BENEFICENZA. Si è conclusa nella serata di lunedì 13 gennaio nel corso di «TuttoAtalanta» in onda su Bergamo Tv e condotta da Matteo De Sanctis, l’asta con le maglie indossate dai giocatori atalantini nel Christmas Match. Rialzo record per la maglia del belga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, conclusa l’asta benefica delle maglie: superati i 30mila euro, CdK superstar Leggi anche: L’asta benefica delle maglie dell’Atalanta sfonda quota 25mila euro -Le quotazioni Leggi anche: Asta benefica maglie Atalanta: Scamacca insidia il primato di de Roon La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atalanta, conclusa l’asta benefica delle maglie: superati i 30mila euro, CdK superstar - Si è conclusa nella serata di lunedì 13 gennaio nel corso di «TuttoAtalanta» in onda l’asta con le maglie indossate dai giocatori atalantini nel Christmas Match ... ecodibergamo.it

OPERAZIONE CONCLUSA Marco #Brescinini sarà un nuovo giocatore della #Fiorentina! Il centrocampista arriverà dall’ #Atalanta in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio in caso di salvezza. @MatteMoretto #Calciomercato #Tr x.com

Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Conclusa l'udienza al Tribunale di Sion #ANSA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.