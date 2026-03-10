400 cani venduti con falso pedigree a Chivasso Gli animali che vengono comprati a basso prezzo | esseri viventi sfruttati per business

A Chivasso sono stati sequestrati circa 400 cani venduti con falsi pedigree. L’indagine ha portato alla luce un allevamento abusivo che allevava bassotti, pinscher, maltesi e altre razze, mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie precarie. Gli animali venivano acquistati a basso prezzo e rivenduti come cuccioli di razza, con documenti falsificati. La scoperta riguarda un'attività illegale di sfruttamento di animali per il profitto.

Scoperto un allevamento abusivo di Bassotti, Pinscher, Maltesi e altre tipologie di cani a Chivasso. Venivano tenuti in condizioni igienico sanitarie non compatibili con il loro benessere e i cuccioli venduti con falsi pedigree. Scoperto dai Carabinieri un giro d'affari vicino ai 230 mila euro per aver venduto quasi 300 animali tra il 2018 e il 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

