Live Roma-Cagliari 1-0 | Malen porta avanti i suoi con un bel tocco sotto

Questa sera all’Olimpico, la Roma di Gasperini cerca di riprendere la strada vincente contro il Cagliari. Malen apre le marcature con un tocco sotto, portando avanti i giallorossi in una partita importante dopo la sconfitta contro l’Udinese. I tifosi sperano in una reazione convincente, mentre la squadra si mette subito in mostra per conquistare tre punti fondamentali.

Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata a battere il Cagliari tra le mura amiche dell’Olimpico per riprendere la marcia dopo l’inatteso e brutto ko rimediato in casa dell’Udinese. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

