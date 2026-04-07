Un minorenne di 15 anni è stato indagato dopo aver pubblicato un video su social media in cui, seduto nella sua cameretta, impugnava un grosso coltello da cucina e simulava colpi violenti contro un cuscino sul divano. Il video, che mostrava un atteggiamento di disprezzo verso le donne, è stato individuato grazie al monitoraggio delle piattaforme digitali. L’indagine è partita in seguito a un episodio di aggressione verificatosi a Trescore.

Aveva realizzato un video nella sua cameretta da 15enne in cui, impugnando un grosso coltello da cucin a, simulava colpi violenti contro un cuscino appoggiato sul divano. Un episodio che, insieme ad altri segnali di odio emersi online, ha portato all’indagine su un ragazzino residente in provincia di Arezzo, accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’ennesimo caso di violenza e disagio giovanile che la cronaca ancora una volta deve registrare. Solo qualche giorno fa un 17enne è stato arrestato perché pianificava una strage a scuola pensando al massacro di Columbine, mentre il 25 marzo un alunno di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa di francese in una scuola nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Video con un coltello e disprezzo verso le donne, 15enne indagato. Individuato con monitoraggio dei social dopo l’aggressione di Trescore

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