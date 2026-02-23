Sorpresa al porto di Napoli | avvistata una balenottera al Molo Beverello

Una balenottera è stata avvistata al Molo Beverello di Napoli, probabilmente attirata dal traffico di barche e navi. La presenza del cetaceo ha causato la sospensione temporanea degli aliscafi diretti a Ischia, Capri e Procida. La Guardia Costiera ha intervenuto rapidamente per monitorare la situazione e cercare di allontanare l’animale dalle zone trafficate. L’episodio ha creato scompiglio tra i passeggeri e gli operatori portuali. Le autorità continuano a seguire gli sviluppi dell’avvistamento.

Bloccati nel porto di Napoli gli aliscafi per Ischia, Capri e Procida. Guardia Costiera subito al lavoro per riportare il cetaceo al largo Mattinata insolita al porto di Napoli, dove un cetaceo – probabilmente una balenottera – è comparso all'improvviso nelle acque del Molo Beverello. L'animale ha nuotato fin quasi sotto le banchine dove operano abitualmente gli aliscafi diretti a Ischia, Capri e Procida, attirando l'attenzione di decine di persone affacciate lungo il molo. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un esemplare lungo almeno otto metri, verosimilmente giovane. Potrebbe aver perso l'orientamento oppure aver seguito una nave in ingresso nello scalo partenopeo.