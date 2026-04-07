A Vicenza, da martedì 7 aprile a giovedì 9 aprile, il traffico sarà sospeso su via della Ceramica durante le ore notturne. La strada rimarrà chiusa in queste fasce orarie per permettere il rifacimento completo del manto stradale, con lavori che prevedono interventi notturni. L’intervento comporta una spesa complessiva di circa 98mila euro.

Vicenza blocca il traffico su via della Ceramica da domani, martedì 7 aprile, fino a giovedì 9. L’obiettivo è il rifacimento totale del manto stradale attraverso interventi notturni. Le operazioni di manutenzione straordinaria avverranno ogni sera tra le 21 e le 6 del mattino seguente. Durante questo intervallo orario, la carreggiata resterà totalmente inaccessibile ai veicoli per consentire i lavori di pavimentazione. Logistica dei flussi e deviazioni obbligatorie. Chi si dirige verso Altavilla dovrà imboccare via dell’Oreficeria per aggirare l’area chiusa. La gestione del traffico richiede precisione per evitare ingorghi nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza: 98mila euro per via della Ceramica, chiusure notturne

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