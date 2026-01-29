Arrestato a Bari il ladro 37enne dei furti con spaccata così colpiva negozi e locali pubblici

La polizia di Bari ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino marocchino, che avrebbe messo a segno diversi furti con spaccata in negozi e locali pubblici della città. Gli agenti sono risaliti alle sue mosse dopo alcune denunce e ora cerca di capire quanti colpi abbia realmente messo a segno.

Arrestato a Bari un cittadino marocchino di 37 anni. L'uomo è stato fermato con l'accusa di aver compiuto una serie di furti con la tecnica della "spaccata" ai danni di esercizi commerciali. Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato individuato dopo settimane di indagini e servizi di controllo intensificati. Le indagini e l'arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una complessa attività investigativa. Gli agenti della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno lavorato congiuntamente per rintracciare il responsabile di molteplici furti avvenuti nelle ultime settimane ai danni di negozi e di un locale che offriva servizi di erogazione di energia elettrica.

I furti nei negozi rappresentano una problematica crescente, mettendo a rischio la sicurezza e il patrimonio degli esercenti.

