Carnevale di Viareggio è tutto pronto | l’1 febbraio via ai corsi mascherati

Domenica 1 febbraio Viareggio apre ufficialmente il Carnevale 2026 con il primo dei sei corsi mascherati. La città si prepara a una giornata di festa, ma già da sabato si respira l’atmosfera con un weekend ricco di eventi e appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori.

VIAREGGIO – Tutto è pronto per il triplice colpo di cannone. Domenica 1 febbraio prenderà ufficialmente il via il Carnevale di Viareggio 2026 con il primo dei sei corsi mascherati, ma la città inizierà a vibrare già da domani con un weekend densissimo di appuntamenti. Tra grandi ospiti internazionali, mostre prestigiose in collaborazione con gli Uffizi e le immancabili feste rionali, Viareggio si prepara a trasformarsi nel centro del mondo della creatività. Sabato 31 gennaio: Rita Pavone e la magia del colore. La vigilia dell’apertura sarà segnata da due eventi di rilievo. Alle 12, presso il Museo del Carnevale in Cittadella, verrà inaugurata la mostra Colori, musica e maschere, un viaggio nel valore simbolico del bianco, del rosso e del nero di Burlamacco che ospiterà opere d’eccezione, tra cui un Arlecchino del Settecento proveniente dalle Gallerie degli Uffizi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

