Strasburgo risoluzione per bloccare i finanziamenti ai gruppi Antifa violenti

La morte di Quentin Deranque a Lione ha portato gli eurodeputati francesi di Les Republicains e Rassemblement National a proporre una risoluzione a Strasburgo. La proposta mira a inserire le organizzazioni antifasciste violente in una lista nera per bloccare i loro finanziamenti europei. L’obiettivo è prevenire il sostegno economico alle attività di gruppi considerati pericolosi. La discussione si concentra sulla possibilità di limitare i fondi pubblici destinati a queste organizzazioni.

Dopo la morte di Quentin Deranque a Lione, gli eurodeputati francesi di Les Republicaine e di Rassemblement National hanno presentato a Strasburgo una risoluzione per inserire le organizzazioni antifasciste violente in una lista per impedire loro di ricevere finanziamenti europei. L'assassinio dell'attivista di estrema destra, avvenuto il 14 febbraio durante una contromanifestazione, ha dato il via a una mobilitazione congiunta tra destra ed estrema destra al Parlamento europeo. Sul social netwtwork X l'eurodeputata Céline Imart ha annunciato di aver presentato un testo cofirmato da altri 16 europarlamentari per chiedere "la creazione di una lista nera europea delle organizzazioni estremiste ultraviolente".