Apre la nuova Galleria antico Egitto La mummia Pef e il papiro Busca Un viaggio nella civiltà dei faraoni

Da ilgiorno.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata la nuova Galleria Antico Egitto, che ospita la mummia conosciuta come Pef e un papiro proveniente dal fondo Busca. La sezione permette ai visitatori di esplorare alcuni aspetti della civiltà dei faraoni, con particolare attenzione agli oggetti e alle testimonianze conservate, tra cui il corredo funerario di Pef, che suggerisce un elevato status sociale.

Amichevolmente chiamato Pef, che sta per Peftjauaset, di sicuro doveva avere una gran bella posizione sociale, a giudicare dalla raffinatezza del suo corredo funerario, ma a noi non è dato oggi sapere. E così la mummia se ne sta nel suo sarcofago antropoide, al centro del nuovo allestimento della nuova Galleria Antico Egitto che (finalmente) riapre oggi al pubblico restituendo una delle collezioni più affascinanti del patrimonio civico. Pef, come ricorda la conservatrice delle Raccolte Archeologiche, Anna Provenzali, è arrivato a Milano nel 1830, come dono del console generale d’Austria, Giuseppe Acerbi, al bibliotecario di Brera. È uno dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

apre la nuova galleria antico egitto la mummia pef e il papiro busca un viaggio nella civilt224 dei faraoni
© Ilgiorno.it - Apre la nuova Galleria antico Egitto. La mummia “Pef“ e il papiro Busca. Un viaggio nella civiltà dei faraoni

Leggi anche: Il fascino dei faraoni torna al Castello Sforzesco: apre la galleria Antico Egitto

Leggi anche: Apre a marzo la Galleria dell'Antico Egitto. Progetto dell'architetto viennese Scherer

Tutto quello che riguarda Apre la nuova Galleria antico Egitto La....

Temi più discussi: Il fascino dei faraoni torna al Castello Sforzesco: apre la galleria Antico Egitto; Genova, attivata la galleria ferroviaria di S. Benigno per il Tunnel Subportuale; Tunnel Subportuale, attivata la nuova galleria ferroviaria di San Benigno: via libera al pozzo di lancio della talpa meccanica -; Il fascino dei faraoni torna al Castello Sforzesco: apre la galleria Antico Egitto.

apre la nuova galleriaAl Castello Sforzesco apre la nuova galleria Antico EgittoApre al pubblico al Castello Sforzesco di Milano la nuova Galleria Antico Egitto, un ritorno molto atteso che restituisce alla città una delle collezioni più affascinanti del patrimonio civico, con un ... arte.go.it

CULTURA. AL CASTELLO SFORZESCO APRE LA NUOVA GALLERIA ANTICO EGITTOUn viaggio lungo oltre tremila anni nella civiltà dei faraoni (mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2026 – Da domani apre al pubblico al Castello Sforzesco la nuova Galleria Antico Egitto, un ritorno m ... mi-lorenteggio.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.