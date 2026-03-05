Apre la nuova Galleria antico Egitto La mummia Pef e il papiro Busca Un viaggio nella civiltà dei faraoni

È stata inaugurata la nuova Galleria Antico Egitto, che ospita la mummia conosciuta come Pef e un papiro proveniente dal fondo Busca. La sezione permette ai visitatori di esplorare alcuni aspetti della civiltà dei faraoni, con particolare attenzione agli oggetti e alle testimonianze conservate, tra cui il corredo funerario di Pef, che suggerisce un elevato status sociale.

Amichevolmente chiamato Pef, che sta per Peftjauaset, di sicuro doveva avere una gran bella posizione sociale, a giudicare dalla raffinatezza del suo corredo funerario, ma a noi non è dato oggi sapere. E così la mummia se ne sta nel suo sarcofago antropoide, al centro del nuovo allestimento della nuova Galleria Antico Egitto che (finalmente) riapre oggi al pubblico restituendo una delle collezioni più affascinanti del patrimonio civico. Pef, come ricorda la conservatrice delle Raccolte Archeologiche, Anna Provenzali, è arrivato a Milano nel 1830, come dono del console generale d'Austria, Giuseppe Acerbi, al bibliotecario di Brera.