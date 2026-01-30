I giovedì della lettura | Architettura e memoria protagoniste all’Archivio di Stato di Avellino

Questa settimana, l’Archivio di Stato di Avellino ospita un nuovo incontro della rassegna “I giovedì della lettura”. Giovedì 5 febbraio, alle 16:30, si parlerà di architettura e memoria, due temi che attirano appassionati e studenti. L’evento promette di coinvolgere il pubblico con approfondimenti e scambi di idee.

Stefania Filo Speziale (1905-1988) fu un'architetta, presenza discreta ma decisiva, voce rimasta a lungo sommersa dalla grande narrazione dell'architettura del Novecento. A lei si devono oltre centocinquanta edifici, dai cui progetti emergono la misura del tratto, la fedeltà a una visione sobria e funzionale, il legame vivo con la città di Napoli, e soprattutto una capacità rara di costruire luoghi che respirano, che accolgono, che non impongono.

Giovedì 15 gennaio alle 16:30, presso l’Archivio di Stato di Avellino, si terrà un nuovo incontro di “I giovedì della lettura”.

Giovedì 29 gennaio Venezia ospita A Place to Play. Il Centro Educativo Italo-Svizzero di Rimini, una giornata di studi e una mostra dedicate al rapporto tra pedagogia e architettura e al ruolo delle istituzioni educative nel contesto urbano, a partire dalla storia d - facebook.com facebook