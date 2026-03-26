Umiliani 100 | vinili e locandine al Roma Film Music Festival

Durante la quinta edizione del Roma Film Music Festival, è stato presentato un’ampia collezione di locandine e vinili appartenente a un collezionista. La mostra è stata allestita su richiesta dell’organizzazione del festival, che ha deciso di mettere in evidenza questa raccolta. La presenza delle opere è stata annunciata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sui dettagli specifici delle esposizioni.

La quinta edizione del Roma Film Music Festival ha messo al centro della scena Alessandro Orsucci, un collezionista la cui immensa raccolta di locandine e vinili è stata esposta su esplicita richiesta dell’organizzazione. L’evento si svolge nella capitale, con sedi principali nell’Auditorium della Conciliazione, nei Forum Studios e nel Forum Theatre, spazi che ospitano concerti e incontri dedicati alla storia delle colonne sonore cinematografiche. L’iniziativa celebra i cent’anni dalla nascita del compositore fiorentino Umiliani, proponendo una mostra intitolata Umiliani 100 che mette in relazione materiali d’epoca come i dischi originali e le locandine dei film più iconici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umiliani 100: vinili e locandine al Roma Film Music Festival Articoli correlati Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonoreRoma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Roma Film Music Festival 2026: V° edizioneRoma Film Music Festival, la manifestazione internazionale dedicata al mondo delle colonne sonore guidata dalla direzione artistica di Marco... Tutti gli aggiornamenti su Roma Film Music Il collezionista Alessandro Orsucci protagonista al Roma Film FestivalHa esposto su esplicita richiesta dell'organizzazione locandine inerenti a film con le colonne sonore del maestro Umiliani ... luccaindiretta.it I CALIBRO 35 fanno rivivere Piero Umiliani al Roma Film Music Festival100 anni e non sentirli, la musica di Umiliani risplende in tutta la sua attualità durante il concerto del 18 marzo di ... rockon.it