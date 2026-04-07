Viaggi d’istruzione e stage linguistici 2026 | come registrarsi ai nuovi webinar formativi Consip del 21 aprile 5 e 12 maggio

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una comunicazione rivolta alle scuole statali, in cui vengono fornite indicazioni sui prossimi webinar formativi organizzati da Consip. Gli incontri, programmati per il 21 aprile, 5 e 12 maggio, sono dedicati alle procedure di registrazione per i viaggi d’istruzione e gli stage linguistici previsti per il 2026. Le scuole interessate potranno iscriversi seguendo le modalità indicate nei comunicati ufficiali.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso una nuova comunicazione rivolta alle istituzioni scolastiche statali riguardo ai viaggi d'istruzione e agli stage linguistici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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