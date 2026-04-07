Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 7 aprile 2026, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta alcune variazioni e disagi segnalati da Astral Infomobilità. L’azienda comunica aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade principali della capitale, fornendo informazioni utili per chi si sposta in città o nelle zone circostanti. La comunicazione riguarda anche eventuali interventi in corso e modifiche temporanee alla circolazione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Firenze Roma rimosso l'incidente Attigliano Orte verso Roma la circolazione sul tratto è tornata regolare procedendo nella stessa direzione abbiamo ancora coda all'altezza di Guidonia Montecelio per un veicolo in fiamme attenzione al fumo in carreggiata e restiamo su uno ma ci spostiamo a sud sulla direttrice Roma Napoli dove traffico è particolarmente intenso Abbiamo infatti code a tratti tra San Vittore e Valmontone il tutto in direzione della capitale andiamo ora sul raccordo anulare per traffico permangono. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimane scorrevole la viabilità su... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio è... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Firenze Roma rimosso ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook