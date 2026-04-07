Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09 | 10

Alle 9:10 di questa mattina, si è diffusa una comunicazione di Astral Infomobilità riguardante la viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La nota fornisce aggiornamenti sullo stato delle strade e sui possibili disservizi o restrizioni in atto, senza dettagli specifici su cause o interventi. La situazione viene monitorata e comunicata regolarmente per informare gli utenti e garantire la mobilità nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimane scorrevole la viabilità su tutta la regione sono solo interessate la Salaria Flaminia con qualche breve rallentamento superato il raccordo in direzione del centro per lavori a nord della capitale sulla Cassia bis ci sono coda alta svincolo Formello in direzione del raccordo sullo stesso raccordo in carreggiata interna sono segnalate code altezza galleria Appia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260407filea833b8d4-b0ce-4853-9d19-cfc5a5be4622viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si è scorrevole... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiusa per una notte la stazione di #Frosinone | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viabilità #a1 - facebook.com facebook