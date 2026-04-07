Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 7 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sul traffico in tempo reale nella zona di Roma e nel Lazio. La società ha fornito nuove informazioni sulla viabilità, segnalando eventuali congestioni e condizioni della rete stradale nella regione. Gli utenti sono invitati a consultare i canali ufficiali per rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni del traffico durante la giornata.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio è scorrevole la viabilità su tutta la regione comprese le consolari in entrata verso il centro per lavori a nord della capitale sulla Cassia bis Ci sono code altezza svincolo Formello in direzione del raccordo sempre per lavori si rallenta sulla via Appia 3 raccordo e via di Appia Pignatelli in direzione del centro per il trasporto pubblico ricordiamo che rimane ancora sospesa la linea termini Centocelle ancora in corso operazioni tecniche di ripristino si consiglia in alternativa di utilizzare la linea bus 705 è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio rimane scorrevole la verità su ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiusa per una notte la stazione di #Frosinone | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viabilità #a1 - facebook.com facebook