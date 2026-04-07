Viabilità Angelini attacca | Basta scontri sui caselli mentre il rione Clodio soffoca nel traffico
Il consigliere comunale Matteo Angelini ha criticato il continuo confronto tra partiti sui temi della viabilità, sottolineando come questa situazione contribuisca a peggiorare il traffico nel Rione Clodio. In particolare, ha richiamato l’attenzione sulla congestione che interessa l’area, evidenziando come gli scontri sui caselli non aiutino a risolvere i problemi quotidiani della zona. La questione resta al centro di un dibattito acceso tra le forze politiche locali.
Il consigliere comunale punta il dito contro lo scontro tra partiti e propone di chiudere il Rione Clodio al traffico di attraversamento Il consigliere comunale Matteo Angelini punta il dito contro lo scontro politico tra partiti e richiama l’attenzione sulle criticità quotidiane del Rione Clodio. Al centro, la gestione del traffico e la qualità della vita dei residenti, che - secondo Angelini - restano ai margini dell’agenda amministrativa. “Mentre assisto all’imbarazzante scontro mediatico tra Pd e Fratelli d’Italia sulla paternità del terzo casello autostradale o sulle varianti alla Statale 16, vedo una Rimini reale che continua a soffocare nell’indifferenza: quella del Rione Clodio" dice il consigliere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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