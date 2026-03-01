Aggrediti mentre notificano un atto giudiziario nel Rione Marconi | due agenti in ospedale

Durante un intervento nel Rione Marconi, due agenti della polizia di Stato sono stati aggrediti mentre notificavano un atto giudiziario relativo a un provvedimento di arresti domiciliari. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell'aggressione.

Le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, verificando le testimonianze e visionando i filmati di videosorveglianza Nel Rione Marconi, due agenti della polizia di Stato hanno riportato ferite durante un intervento finalizzato alla notifica di un provvedimento di arresti domiciliari. L’uomo destinatario del provvedimento, secondo quanto riferito dalle autorità, si trovava fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni giudiziarie. La situazione è degenerata quando alcuni familiari hanno aggredito gli agenti, generando momenti di confusione e tensione. Due ambulanze sono intervenute per prestare soccorso. I due agenti sono stati trasportati in ospedale e ricoverati nel reparto di ortopedia, mentre altre persone coinvolte nella colluttazione hanno ricevuto cure in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feritiPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l’ennesimo tentativo di furto d’auto a Pomigliano d’Arco grazie al tempestivo intervento della...

Due infermieri aggrediti all'ospedale di FormiaSi reca al pronto soccorso per verificare le condizioni della madre, ricoverata, e dà in escandescenze, aggredendo due infermieri, perché secondo lui...

Contenuti e approfondimenti su Rione Marconi.

Rione Marconi, poliziotti aggrediti durante una notifica: due agenti in ospedaleLa dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza ... reggiotv.it

Reggio Calabria, due agenti della Polizia aggrediti: ricoverati in ospedaleSono stati momenti di alta tensione quelli vissuti ieri al Rione Marconi a Reggio Calabria, dove due agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti nel corso di un intervento effettuato per notific ... strettoweb.com