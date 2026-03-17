Secondigliano traffico di droga e rapine | 11 arresti nel rione Berlingieri

A Secondigliano, nel rione Berlingieri, la Polizia ha eseguito un blitz che ha portato all’arresto di 11 persone. Le operazioni riguardano accuse di traffico di cocaina, rapine e presunti legami con i clan Vanella Grassi e Licciardi. L’intervento si è concentrato su attività criminali nel quartiere, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni illeciti.

Blitz della Polizia a Secondigliano: 11 arresti per traffico di cocaina, rapine e legami con i clan Vanella Grassi e Licciardi. Blitz della Polizia di Stato nel rione Berlingieri di Secondigliano, dove undici persone sono state arrestate al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti con aggravante mafiosa, oltre che di rapina. Secondo quanto emerso, la cocaina veniva distribuita sia in modo stanziale sia attraverso modalità itineranti, all’interno della storica “piazza di 111”. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Secondigliano, traffico di droga e rapine: 11 arresti nel rione Berlingieri Articoli correlati Leggi anche: Secondigliano, blitz antidroga: 11 arresti nel Rione Berlingieri Nel Rione Berlingieri gli spacciatori spiavano e pedinavano i poliziotti, 11 arresti a SecondiglianoBlitz della Polizia di Stato nel rione Berlingieri, smantellata una piazza di spaccio di cocaina legata al gruppo Carella e al clan Licciardi; la... Una selezione di notizie su Secondigliano traffico di droga e... Temi più discussi: Boss della 'Ndrangheta ordinavano estorsioni e traffico di droga con cellulari dal carcere; Gennaro Panzuto, arrestato l'ex boss influencer della Torretta: torna in carcere Genny Terremoto; IL VIDEO - Inseguimento a 200 all'ora sull'asse mediano, arrestati due corrieri della droga; Rapina, estorsione e traffico di droga: 19 arresti nel Crotonese. Blitz antidroga dalla Polizia di Stato a Secondigliano, 11 arrestiSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di droga , con l'aggravante mafiosa, di rapina, le 11 persone arrestate nel rione Berlingieri di Secondigliano dall ... ansa.it Blitz a Secondigliano: smantellata piazza di cocaina11 misure cautelari contro un gruppo della storica piazza di spaccio nel Rione Berlingieri Blitz a Secondigliano: smantellata piazza di cocaina ... marigliano.net SGOMINATA PIAZZA DI SPACCIO A SECONDIGLIANO, 11 ARRESTI DEL CLAN VANELLA GRASSI E LICCIARDI - facebook.com facebook Facevano parte di un’associazione camorristica che deteneva e vendeva cocaina nella “piazza di 111”, storica area di spaccio del quartiere Secondigliano, le 11 persone arrestate dai poliziotti della #squadramobile di Napoli #17marzo poliziadistato.it/articolo/ x.com