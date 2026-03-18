A La Spezia, un pensionato sottufficiale della Marina è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto il 18 marzo 2026, e l’uomo è stato sbalzato per circa dieci metri. La vittima, che aveva appena iniziato a attraversare, è deceduta a seguito dell’impatto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.

La Spezia, 18 marzo 2026 – Aveva appena iniziato ad attraversare la strada quando uno scooter lo ha centrato in pieno facendolo sbalzare per una decina di metri. Un impatto devastante per l’uomo che probabilmente stava facendo footing visto l’abbigliamento sportivo indossato alle 7 del mattino lungo viale Italia. Antonio Ronco, avrebbe compiuto 64 anni a dicembre, pensionato sottufficiale della Marina Militare originario di Gioia del Colle e residente a Rocchetta Vara, è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118 con medico e infermiere, personale della Croce Rossa della Spezia e Pubblica Assistenza Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attraversa la strada, travolto da uno scooter: addio ad Antonio Ronco, pensionato sottufficiale della Marina

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