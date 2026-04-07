Via Milano Alta sotto accusa | Sembra una Medina di terza classe

Via Milano Alta a Como si trova al centro di polemiche per lo stato del decoro urbano. Sono stati segnalati problemi come insegne e cartelli non regolamentari, sosta selvaggia e marciapiedi occupati da veicoli in modo irregolare. La situazione ha portato a confronti tra residenti e amministrazione comunale. La strada è stata descritta come simile a una Medina di terza classe, suscitando molte reazioni tra chi vive e frequenta l’area.

La segnalazione di un lettore accende i riflettori su via Milano Alta: furgoni in divieto, marciapiedi occupati e insegne nel mirino del decoro urbano Insegne, cartelli, sosta selvaggia e marciapiedi occupati: il decoro urbano a Como continua a far discutere.Questa volta al centro della segnalazione c’è via Milano Alta, una delle principali vie di accesso al centro storico, descritta da un nostro lettore, come una realtà sempre più difficile da gestire tra traffico, commercio e convivenza quotidiana. "Via Milano Alta sempre occupata da autoveicoli e furgoni in divieto di sosta, con il pretesto del carico e scarico, che bloccano la circolazione anche del servizio pubblico di pullman di linea. 🔗 Leggi su Quicomo.it Alta tensione ad Amici: Pettinelli sotto accusa, Maria interviene, gelo totale in studioTensione alle stelle ad Amici 25: Opi si sfoga, Maria prende le sue parti e cambia tutto. Leggi anche: Iliad, al via nuova classe iliadship: a Milano la terza edizione del progetto Argomenti più discussi: Via Milano Alta sotto accusa: Sembra una Medina di terza classe; Lorenzo Persiani, l'incidente a Milano e la Porsche con targa tedesca lanciata ad alta velocità: le due ragazze in un posto solo, la carambola di 150 metri; Bvlgari sceglie Milano per Eclettica, la nuova collezione di Alta Gioielleria e Orologeria; Bulgari trasforma in alta gioielleria il suo eclettismo colorato. Pronti per il secondo spoiler della Milano Design Week 2026 Dal 20 al 25 aprile saremo in via Pisoni 6, ospiti de La Boutique: uno spazio dove si progettano arredi su misura di alta qualità insieme ad architetti e clienti di tutto il mondo. Nel pieno spirito BertO, - facebook.com facebook