Iliad al via nuova classe iliadship | a Milano la terza edizione del progetto

Iliad ha annunciato l’avvio della terza edizione di iliadship a Milano, un progetto dedicato a giovani universitari. L’iniziativa offre un percorso di crescita attraverso formazione, mentorship e opportunità di contatto con il mondo del lavoro. L’evento di lancio si è svolto ieri, sottolineando l’impegno dell’azienda nel supporto allo sviluppo professionale dei giovani talenti italiani.

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Si è tenuto ieri a Milano l'evento di lancio della nuova classe di 'iliadship', il progetto con cui iliad sostiene ogni anno dieci giovani universitari accompagnandoli in un percorso di crescita che unisce formazione, mentorship e contatto con il mondo del lavoro. L'evento ha rappresentato il primo momento di incontro tra gli studenti selezionati, Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia, i tutor e i mentor dell'advisory board di iliad, che affiancheranno gli studenti durante il loro percorso. La giornata è stata un'occasione di ispirazione e confronto, dando il via ufficiale alla terza edizione del programma.

Iliad lancia a Milano la nuova classe “iliadship” - Hanno partecipato gli studenti vincitori del bando, i tutor, i mentor dell’Advisory Board iliad e l’AD Benedetto Levi. key4biz.it

