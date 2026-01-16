Alta tensione ad Amici | Pettinelli sotto accusa Maria interviene gelo totale in studio

Nella prossima puntata di Amici 25 si preannuncia un episodio di forte tensione, con confronti tra studenti e insegnanti. Opi si sfoga pubblicamente, mentre Maria interviene per difendere l’allievo, portando a un cambiamento di scena nello studio. Un momento di tensione che mette in discussione i rapporti e le dinamiche all’interno del talent show, suscitando grande interesse tra i telespettatori.

Tensione alle stelle ad Amici 25: Opi si sfoga, Maria prende le sue parti e cambia tutto. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata del Talent Show! Tutto cambia ad Amici 25: Opi sfida Pettinelli, Maria difende l’allievo Cosa succede quando uno studente si ribella e la padrona di casa prende le sue difese? Nello studio di Amici 25 è scoppiata una tensione che non si vedeva da tempo. Oggi, nella puntata registrata che andrà in onda il 18 gennaio, è stato Opi a scuotere gli equilibri del talent. Il cantante ha messo in discussione la sua coach, Anna Pettinelli. E non è finzione: Opi ha ammesso tra le lacrime di non fidarsi più di lei. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

