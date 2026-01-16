Alta tensione ad Amici | Pettinelli sotto accusa Maria interviene gelo totale in studio
Nella prossima puntata di Amici 25 si preannuncia un episodio di forte tensione, con confronti tra studenti e insegnanti. Opi si sfoga pubblicamente, mentre Maria interviene per difendere l’allievo, portando a un cambiamento di scena nello studio. Un momento di tensione che mette in discussione i rapporti e le dinamiche all’interno del talent show, suscitando grande interesse tra i telespettatori.
Tensione alle stelle ad Amici 25: Opi si sfoga, Maria prende le sue parti e cambia tutto. Ecco cosa vedremo nella prossima puntata del Talent Show! Tutto cambia ad Amici 25: Opi sfida Pettinelli, Maria difende l’allievo Cosa succede quando uno studente si ribella e la padrona di casa prende le sue difese? Nello studio di Amici 25 è scoppiata una tensione che non si vedeva da tempo. Oggi, nella puntata registrata che andrà in onda il 18 gennaio, è stato Opi a scuotere gli equilibri del talent. Il cantante ha messo in discussione la sua coach, Anna Pettinelli. E non è finzione: Opi ha ammesso tra le lacrime di non fidarsi più di lei. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche: Opi ultimo in classifica ad Amici, Anna Pettinelli: “Prenderò provvedimenti”, interviene Maria De Filippi
Leggi anche: Alta tensione ad Amici: Alessandra Celentano abbandona lo studio!
Amici, Flavia e Opi sfidano Pettinelli: “Vogliamo scegliere i pezzi”; Amici, il 2026 parte senza sconti: fuori Flavia e Anna. Le anticipazioni della prima puntata dell’anno; Amici 25, Rudy Zerbi si schiera dalla parte di Opi e Flavia e attacca Anna Pettinelli (VIDEO); Amici 25, anticipazioni 11 gennaio: doppia eliminazioni e rivolta del pubblico. Ospiti Mara Sattei e Nicolò Filippucci.
Amici 25, caos, Flavia e Opi tra lacrime e imprecazioni (VIDEO) - Daytime infuocato ad Amici 25: Flavia e Opi furiosi dopo le decisioni di Anna Pettinelli, tra lacrime, porte sbattute e un duro confronto. blogtivvu.com
Amici 25, Anna Pettinelli elimina Flavia e viene fischiata. Cuccarini la difende: “Poca umiltà” - Caos in studio ad Amici 25, Anna Pettinelli ha eliminato Flavia Buoncristiani e il pubblico in studio l'ha fischiata. mondotv24.it
Alta tensione Groenlandia, cosa sta succedendo: l'analisi - facebook.com facebook
Scontro con il Var, Conte finisce in castigo. Alta tensione in vetta x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.