Via Degli Imperatori non è un autodromo | Comune frena la velocità per proteggere i residenti

Il Comune ha deciso di limitare la velocità a 30 kmh in via degli Imperatori, una strada frequentata da residenti e automobilisti. La misura mira a ridurre i rischi legati a velocità eccessive, considerando che la strada non è un autodromo. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza delle persone che vivono e transitano in zona.

Accolta la richiesta dei cittadini: scatta il nuovo limite di 30 chilometri orari nel tratto più trafficato. La decisione presa per garantire sicurezza a pedoni e automobilisti Via degli Imperatori non è una pista da corsa. Per proteggere i residenti, da quanti creano dei potenziali pericoli, il Comune ha deciso per una stretta: istituito il limite massimo di 30 chilometri orari. Il provvedimento riguarda il tratto di rettilineo che va dal numero civico 51 fino all’incrocio con via Cavaleri Magazzeni, in entrambi i sensi di marcia. La scelta nasce appunto dalla necessità di contrastare la condotta di molti automobilisti che, transitando spesso a velocità sostenuta, creano una situazione di potenziale pericolo per chi vive e si sposta nella zona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it La Traversagna come un autodromo. In arrivo i dissuasori di velocitàI numeri rilevati dalla Polizia locale non sono da zona di campagna qual è sempre stata, ma da città trafficata. Sesso e potere nell’antica Roma: quando la bisessualita’ degli imperatori era una questione di statusUn imperatore che sposa un uomo, un altro che fa erigere templi in onore del suo giovane amante, un terzo soprannominato ‘la moglie di tutti i... Argomenti più discussi: Pertinace, figlio di uno schiavo, divenne imperatore di Roma: Si racconta che Marco Aurelio mi dedicava accesi elogi in pieno Senato e davanti all’esercito; ArcheoCinema a Tridentum. I colori del passato; Bioparco di Roma, nati due gemelli di tamarino imperatore; Magnifico fossile di farfalla imperatore preistorica scoperto in Francia: Ha 34 milioni di anni. Pozzuoli, sprofondate via Cappuccini e via degli Imperatori: strade chiuse al trafficoIl maltempo sta creando disagi nella cittadina di Pozzuoli. La polizia municipale, diretta dalla comandante Silvia Mignone, ha chiuso al traffico via degli Imperatori nella zona del Rione Toiano e via ... ilmattino.it Caracalla imperatore dal 211 al 217 Collezione privata Torlonia Il museo scomparso https://buff.ly/ClJ3bOA Elenco degli imperatori Romani https://buff.ly/cOMY1lb - facebook.com facebook