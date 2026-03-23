Sesso e potere nell’antica Roma | quando la bisessualita’ degli imperatori era una questione di status
Un imperatore che sposa un uomo, un altro che fa erigere templi in onore del suo giovane amante, un terzo soprannominato ‘la moglie di tutti i mariti’. Non sono trame di un romanzo contemporaneo ne’ provocazioni postmoderne: sono fatti storici documentati, capitoli reali di un impero che ha dominato il mondo per secoli. La sessualita’ degli imperatori romani continua a sorprendere, affascinare e talvolta sconcertare chi si avvicina alla storia antica con gli occhiali del presente. Eppure, per capire davvero quella civilta’ straordinaria, e’ indispensabile liberarsi dalle categorie moderne e immergersi nella logica di un mondo radicalmente diverso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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