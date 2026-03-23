Un imperatore che sposa un uomo, un altro che fa erigere templi in onore del suo giovane amante, un terzo soprannominato ‘la moglie di tutti i mariti’. Non sono trame di un romanzo contemporaneo ne’ provocazioni postmoderne: sono fatti storici documentati, capitoli reali di un impero che ha dominato il mondo per secoli. La sessualita’ degli imperatori romani continua a sorprendere, affascinare e talvolta sconcertare chi si avvicina alla storia antica con gli occhiali del presente. Eppure, per capire davvero quella civilta’ straordinaria, e’ indispensabile liberarsi dalle categorie moderne e immergersi nella logica di un mondo radicalmente diverso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Sesso e potere nell’antica Roma: quando la bisessualita’ degli imperatori era una questione di status

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