Via al piano di ripristino delle strade di Lugo

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lugo sono iniziati i lavori per il ripristino delle strade danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. Dopo mesi di attese e passaggi burocratici, sono stati avviati i cantieri che seguiranno un cronoprogramma stabilito. Le opere prevedono interventi mirati per riparare le vie colpite dall’evento atmosferico e ripristinare le condizioni di transitabilità. Le attività sono state ufficialmente avviate in queste ore.

Dopo mesi di attese e passaggi burocratici, entra finalmente nella fase operativa il piano di ripristino delle strade di Lugo danneggiate dall’alluvione del maggio 2023, con l’avvio dei cantieri e un cronoprogramma definito che scandisce tempi e interventi. Le opere, affidate sin dall’inizio alla società statale di ingegneria Sogesid per progettazione ed esecuzione, sono finanziate dalla Struttura Commissariale attraverso le determine 13 e 33 del 2024, mentre con la determina 35 è stato stabilito l’accesso ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Un pacchetto complessivo di interventi che punta a ripristinare la viabilità in alcune delle aree più colpite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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