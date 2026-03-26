A Catania è iniziato il progetto di pulizia e manutenzione delle fontane ornamentali della città. Le fontane, che erano rimaste spente e non funzionanti nelle settimane recenti, saranno sottoposte a interventi di ripristino e cura. L’intervento riguarda le fontane dislocate in diverse zone urbane, con l’obiettivo di riattivarle e garantirne il funzionamento.

È scattato il piano di pulizia e manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali di Catania rimaste spente e non funzionanti nelle ultime settimane. L'azienda World Service sta eseguendo gli interventi di ripristino voluti dal sindaco e dall'Assessore alle Manutenzioni, con una verifica puntuale dello stato delle fontane e il successivo avvio delle operazioni di pulizia, manutenzione e rimessa in funzione, laddove non ci sono danni strutturali come nel caso di quella di Proserpina per cui sarà necessario ricorrere a interventi di manutenzione straordinaria. In programma nei prossimi giorni il ripristino della fontana dello Zodiaco di piazza del Carmelo, della fontana di piazza Santa Maria di Gesù e di quella di piazza Europa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Al via il piano di pulizia e ripristino delle fontane ornamentali della città

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