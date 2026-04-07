Vertenza Menarini i lavoratori scrive al Ministro | Incontro urgente

I lavoratori dello stabilimento Menarini di Flumeri hanno scritto una lettera aperta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, chiedendo un incontro urgente. Nella comunicazione, rappresentano le loro richieste e preoccupazioni riguardo alla situazione occupazionale e alle condizioni di lavoro nello stabilimento. La missiva è firmata da tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, che si rivolgono direttamente alla massima autorità per ottenere risposte e chiarimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti La lettera aperta dei lavoratori della Menarini – Stabilimento di Flumeri al Ministro delle Imprese e del Made in Italy: Esimio Signor Ministro, Le scriviamo a nome delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Menarini di Flumeri (AV). Torniamo a rivolgerci a Lei perché il silenzio e l’immobilità degli ultimi mesi stanno mettendo a rischio il futuro di centinaia di famiglie e la sopravvivenza industriale di un’intera area interna del Mezzogiorno. Dopo anni di crisi e il passaggio della ex IIA al Gruppo Seri Industrial, abbiamo dimostrato con i fatti la nostra dedizione e professionalità, consegnando circa 400 autobus in soli dodici mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vertenza Menarini, i lavoratori scrive al Ministro: “Incontro urgente” Vertenza Menarini, i sindacati richiedono un incontro urgenteI sindacati: "Riteniamo necessario che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte con tempestività e determinazione" Dal 9 febbraio i... Vertenza Menarini, la Regione Campania al fianco dei lavoratoriNella giornata odierna si è svolto l’incontro sindacale tra le Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino, le RSU Menarini e il... Argomenti più discussi: La Fiom Cgil analizza la crisi della Menarini e le prospettive per il rilancio industriale; Menarini, sindacati al Mimit: Serve un tavolo urgente per garantire il futuro dei lavoratori. Alla Tresol esplode la vertenza: 12 lavoratori licenziati tramite la società interinaleLa Uilm Irpinia-Sannio è immediatamente insorta che «chiede l’assunzione poiché non è giustificabile questo fulmine a ciel sereno che allontana dopo diversi anni di attività i lavoratori dalla Tresol. orticalab.it Menarini, lavoratori in cassa integrazione per mancanza di commesse. Il punto nel rapporto della Fiom AvellinoL’allarme, scattato lo scorso inverno, ha trovato conferma nei fatti: dal 9 febbraio i lavoratori della Menarini Spa (già IrisBus, ... ildiariodellavoro.it Menarinibus. Programmazione e idee per salvare Bologna e Flumeri #menarinibus #incontro #fiomcgil #stabilimenti #bologna #flumeri #telenostra - facebook.com facebook