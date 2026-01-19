Vertenza Menarini la Regione Campania al fianco dei lavoratori
Oggi si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali di Menarini, le RSU di Avellino e il Presidente della Regione Campania, per affrontare la vertenza in corso. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise che tutelino i diritti dei lavoratori e garantiscano un rapporto costruttivo tra le parti coinvolte. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alle questioni occupazionali e alla stabilità dell’azienda nella regione.
Nella giornata odierna si è svolto l’incontro sindacale tra le Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino, le RSU Menarini e il Presidente della Giunta Regionale, on. Fico, alla presenza degli assessori Casillo e Saggese.Le richieste sindacali: azioni immediate e prospettive.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Vertenza ex Gicap, la Regione al fianco dei lavoratori: pressing su Roma per gli ammortizzatoriLa Regione si schiera al fianco dei lavoratori dell'ex GICAP, promuovendo un incontro con l'obiettivo di sollecitare interventi da parte di Roma sugli ammortizzatori sociali.
Leggi anche: Vertenza ex Ilva: La Cgil Brindisi si schiera al fianco dei lavoratori
Vertenza Menarini, incontro con Fico: la crisi resta, sì alla cassa integrazione - L'articolo Vertenza Menarini, incontro con Fico: la crisi resta, sì alla cassa integrazione proviene da OttoPagine. msn.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.