Vertenza Menarini la Regione Campania al fianco dei lavoratori

Oggi si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali di Menarini, le RSU di Avellino e il Presidente della Regione Campania, per affrontare la vertenza in corso. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise che tutelino i diritti dei lavoratori e garantiscano un rapporto costruttivo tra le parti coinvolte. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione alle questioni occupazionali e alla stabilità dell’azienda nella regione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.