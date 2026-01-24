Lavoratori call center Enel in bilico la commissione si compatta | Porteremo la vertenza in Consiglio comunale

Si è svolta in VII commissione consiliare un’audizione con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil riguardo alla situazione dei lavoratori dei call center Enel. La commissione si è mostrata compatta nel sostenere la vertenza e ha annunciato l’intenzione di portarla in Consiglio comunale, evidenziando l’attenzione istituzionale su questa problematica.

Si è svolta in VII commissione consiliare (istruzione, formazione e lavoro; cultura e sport; politiche giovanili e tempo libero), presieduta dal consigliere Nino Malara, l'audizione dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil sulla vertenza nazionale che riguarda i lavoratori dei call center.

