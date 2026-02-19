Vuelle sale la febbre per il derby con Rimini Già battuto il record di presenze stagionale

Vuelle ha registrato un’affluenza record durante il derby con Rimini, superando le 4.000 presenze già ieri pomeriggio. La sfida, molto attesa dai tifosi, ha attirato un pubblico appassionato che ha riempito il palazzetto, creando un’atmosfera calda e vibrante. La gara ha visto il tutto esaurito con molti spettatori in piedi lungo i corridoi, pronti a sostenere la squadra. La passione dei supporter si fa sentire, mostrando quanto questa partita sia un appuntamento importante per la città.

La febbre per il derby dell'Adriatico sale. Ed è stato già battuto, coi soli numeri fatti registrare ieri pomeriggio, il record di pubblico stabilito quest'anno contro Brindisi (4.440 spettatori). L'ambiente pesarese si sta caricando per una partita che questa volta non mette in palio solo l'orgoglio e la rivalità ma che potrebbe confermare la Vuelle prima in solitaria, respingendo l'assalto dei romagnoli, che arriveranno all'astronave come una delle sfidanti al secondo posto che vogliono salire in vetta. Anche da Rimini, perciò, i tifosi spingono forte: hanno già riempito 5 pullman e puntano a raddoppiare sia la quota dei torpedoni che quella dei tifosi al seguito, oggi a quota 250.