Mancano tre partite alla fine del campionato e la squadra si prepara a disputare il prossimo match con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff. Finora, il torneo si è rivelato più impegnativo del previsto, sorprendendo per il posizionamento in zona playoff a questa fase della stagione. La squadra si trova ora a un passo dalla conclusione, con la possibilità di giocarsi tutto in questi ultimi incontri.

"Finora è stato un campionato importante sotto più aspetti, a cominciare dal fatto che nessuno immaginava che saremmo stati in terra playoff a tre gare alla fine". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, tira le somme della stagione. "Tra i lati positivi – aggiunge – c’è la valorizzazione di molti giocatori, tanti dei quali al primo anno in Eccellenza, che ben si sono comportati. È un percorso molto positivo". Lo scorso anno Bilò ha allenato a Recanati, in serie D. "È importante il divario tra categorie, ho trovato similitudini tra due ambienti in cui le società ti lasciano lavorare in modo sereno. La serie D ha un peso specifico nelle gare, ma anche l’Eccellenza quest’anno si è rivelato difficile per il valore delle formazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il prossimo turno. "Montefano, ora ci giochiamo la stagione»

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