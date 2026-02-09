tra champions e modena ci giochiamo la stagione

La partita tra Champions e Modena si preannuncia come una delle più dure della stagione. La trasferta si è rivelata più complicata del previsto, con i giocatori che devono subito riprendere ritmo e conquistare punti utili per mantenere il quarto posto in classifica. Nessuna possibilità di sbagliare, perché in palio ci sono punti pesanti per il proseguo del campionato.

Non poteva esserci trasferta più ostica per riprendere a macinare gioco e punti fondamentali per il quarto posto. L’ Eurosuole Forum di Civitanova Marche è un fortino in questa stagione nella quale sia Modena sia la Lube hanno giocato molto meglio e vinto molto di più tra le mura amiche dei loro palazzetti. Considerando anche l’elevatissima posta in palio, col quarto posto che calendario alla mano diventerebbe una questione solo tra Modena e Perugia se i gialloblù strappassero punti e invece vedrebbe addirittura passare avanti nei pronostici la Lube in caso di vittoria da tre dei marchigiani, è facile capire perché quello di San Valentino sarà un match da prendere con le molle per Anzani e compagni, che oggi tornano in palestra dopo due giorni di riposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

