Sofia Goggia vince ad Andorra | Sono grata ora ci giochiamo tutto

Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu ad Andorra, consolidando il suo primato in classifica di Coppa del Mondo di specialità. Dopo la gara, l’atleta ha dichiarato di essere grata e di sentire di aver raggiunto un momento decisivo per la stagione. La gara ha visto la partecipazione di Robinson, che si è piazzata settima, contribuendo alla classifica generale della competizione.

Le parole a FISI Tv di Sofia Goggia dopo aver vinto il SuperG di Soldeu: l'azzurra consolida il primato in Coppa del Mondo di specialità anche grazie al distacco sulla Robinson che finisce settima.