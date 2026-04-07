Verso il nuovo stadio Barbera Schifani incontra Lagalla | c' è anche la Regione tra i finanziatori

Il governo guidato da Schifani ha deciso di contribuire finanziariamente ai lavori di ristrutturazione dello stadio Renzo Barbera, in preparazione per i campionati europei del 2032, a cui la città si sta candidando ad ospitare. In un incontro con il sindaco della città, il presidente della regione ha confermato la presenza di fondi pubblici provenienti anche dalla Regione. La partecipazione include il coinvolgimento di diverse istituzioni locali e regionali.

L'impegno è stato formalizzato a Palazzo d'Orléans dove il governatore ha accolto il sindaco. Il progetto da circa 300 milioni sarà sostenuto da una partnership pubblico-privata, con il Palermo Calcio a coprire oltre la metà dei costi. Entro maggio sarà definito il piano finanziario e a luglio il progetto sarà inviato alla Uefa per la valutazione PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Restano solo tre nomi nella lista dei latitanti italiani più pericolosi: fra loro il killer di Cosa nostra Giovanni Motisi . 🔗 Leggi su Palermotoday.it Nuovo passo per il Barbera, il sindaco Lagalla: "Ora puntiamo dritto agli Europei del 2032"Si sono conclusi oggi i lavori della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, un... Palermo, la Regione Siciliana parteciperà al finanziamento per la riqualificazione dello stadio "Renzo Barbera"Il governo Schifani parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo in vista dei campionati europei del... Temi più discussi: Nuovo stadio, il Comune non molla. Ma ora c’è anche un nodo politico; Verso il nuovo stadio, Orgoglio Amaranto auspica voto unanime: Giornata storica per lo sport aretino; Verso il nuovo stadio: Orgoglio Amaranto auspica il voto favorevole di tutto il consiglio comunale; Senza curve e proiettato verso la provincia: lo stadio che Lecce voleva su viale Grassi. San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciatoPubblicata la determina per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, propedeutica spostamento del tunnel Patroclo e all’avvio dei lavori per il nuovo stadio ... msn.com Verso il nuovo San Siro: quando iniziano i lavori e cosa resterà del MeazzaIl comune avvia l'iter ambientale per il progetto di Inter e Milan: addio al vecchio stadio nel 2027. Previsto un maxi parco da 80mila metri quadri ... milanotoday.it “Ogni giorno è un passo in più verso la vita” Gli ultimi aggiornamenti sulla salute della gattina Rosi: https://fanpa.ge/7jazC - facebook.com facebook GALLERY - #Roma in campo verso il #Pisa: da #Malen a #Pellegrini, gli scatti #ASRoma x.com