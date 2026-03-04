Fontaniva e Università Iuav | siglato protocollo per la rigenerazione urbana

Il Comune di Fontaniva ha firmato un protocollo con l’Università Iuav di Venezia per avviare progetti di rigenerazione urbana. La collaborazione mira a coinvolgere studenti e professionisti nel riqualificare aree della città, promuovendo interventi sostenibili e innovativi. L’accordo prevede incontri e attività pratiche per sviluppare soluzioni concrete di riqualificazione urbana.

Attraverso un protocollo d'intesa, gli studenti dell'ultimo anno di Architettura elaboreranno proposte per il recupero di circa 30.000 metri quadrati di aree dismesse o in trasformazione Il Comune di Fontaniva ha avviato una collaborazione con l'Università Iuav di Venezia per lo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana. Attraverso un protocollo d'intesa, gli studenti dell'ultimo anno di Architettura elaboreranno proposte per il recupero di circa 30.000 metri quadrati di aree dismesse o in trasformazione. «Questo progetto rappresenta per Fontaniva un'opportunità concreta di crescita», sottolinea il sindaco Alberto Trento. «Abbiamo già avviato un percorso importante con la passerella sul Brenta, il potenziamento del campus scolastico e gli interventi sulla mobilità lenta.