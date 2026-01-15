Arte moderna e antica da ammirare in Fiera

La Fiera di Bergamo si distingue come un importante appuntamento dedicato all’arte, offrendo un’ampia esposizione di opere moderne e antiche. Un’occasione per appassionati e professionisti di scoprire e apprezzare il patrimonio artistico, in un contesto che combina tradizione e contemporaneità. La manifestazione si conferma così come un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, promuovendo il dialogo tra diverse epoche e stili artistici.

La Fiera di Bergamo si conferma punto di riferimento nel panorama nazionale delle manifestazioni artistiche. Dal 16 al 18 gennaio ospiterà in contemporanea (biglietto unico a 15 e 8 euro) la 21^ edizione di Bergamo Arte Fiera (Baf) e la 9^ edizione di Italian Fine Art (Ifa), la prima dedicata all’arte moderna e contemporanea, la seconda all’arte antica e all’alto antiquariato. Le due rassegne si svolgeranno sui 16mila mq dei padiglioni A e B, dei foyer e della Galleria centrale, offrendo ai visitatori un percorso che attraversa, grazie alla presenza di oltre 200 realtà espositive, più di sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento all’arte contemporanea tra dipinti, sculture, fotografie e design. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arte moderna e antica da ammirare in Fiera Leggi anche: ArtePadova 2025, la mostra mercato d'arte moderna e contemporanea in fiera Leggi anche: ArtePadova 35, in Fiera ecco 4 giorni di arte moderna e contemporanea Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Arte moderna e antica da ammirare in Fiera. Arte moderna e antica da ammirare in Fiera - La Fiera di Bergamo si conferma punto di riferimento nel panorama nazionale delle manifestazioni artistiche. ilgiorno.it

Londra, apre Masterpiece: immancabile fiera estiva di arte antica e moderna - Chi sono quegli anziani signori che si possono talvolta ammirare nelle loro belle uniformi, blu scuro o rosso scarlatto (queste ultime nei giorni festivi), mentre, epifania di un mondo passato, ... affaritaliani.it

Fine Arts Paris, un Grand Tour nella storia dell’arte antica e moderna - Fine Arts Paris, la fiera dell’arte antica, apre la quinta edizione con una sessantina di gallerie al Carrousel du Louvre, e la seconda edizione della versione online. exibart.com

Alla Galleria d’Arte Moderna aperto "Prima Parete", nuovo spazio dedicato ai capolavori entrati nelle collezioni civiche grazie alla generosità dei donatori facebook

Gallerie d'Italia Napoli: da Caravaggio all'arte moderna | L'emozione di un viaggio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.